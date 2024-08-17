تراجع تصنيف منتخب العراق للسيدات والاتحاد يوضح: لسنا السبب

شفق نيوز/ استقر تصنيف منتخب العراق للسيدات في المركز 172 عالمياً من أصل 194 منتخبًا في التصنيف الدولي للفيفا. ولتسليط الضوء على أسباب هذا التراجع، استفسرت وكالة شفق نيوز من عضوة الاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيسة اللجنة النسوية، رشا طالب، والتي أكدت أن الاتحاد ليس له دور في التصنيف الحالي للكرة النسوية.

وأوضحت أن "الاتحاد استلم مسؤولية الكرة النسوية منذ فترة قصيرة، وبدأنا من الصفر في جميع الأمور المتعلقة باللعبة"، مشيرة إلى عدم وجود دورات تدريبية أو إشرافية أو إدارية حالياً، لكنهم بدأوا بتفعيل جميع هذه الأنشطة.

وأضافت طالب أن "العمل على تطوير الكرة النسوية يتطلب وقتاً وصبراً"، مبينةً أن اللجنة تعمل جاهدة لتأسيس جيل قوي ومنتخب وطني يحمل اسم العراق بقوة.

وأوضحت أن الاتحاد استطاع، خلال الفترة القصيرة، تشكيل أربعة منتخبات وإطلاق دوري للساحات المكشوفة والصالات، بالإضافة إلى العودة للتصنيف الدولي بعد غياب دام أكثر من ست سنوات.

وأكدت رشا طالب أن الاتحاد يلتزم بتطوير الكرة النسوية وأن هناك جهوداً كبيرة تُبذل لتحقيق تقدم ملحوظ في المستقبل القريب.