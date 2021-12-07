تراجع المستوى وغياب الاستراتيجية ينسفان تاريخ المنتخب العراقي

شفق نيوز / أبدى عدد من المدربين العراقيين آراءهم حول أسباب الخروج المبكر للمنتخب الوطني، من بطولة كأس العرب، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بواقع تعادلين أمام كل من سلطنة عُمان والبحرين، وخسارة قاسية من قطر.

وغادر المنتخب العراقي البطولة، بعد تعادلين وخسارة وضعته في المركز الثالث من المجموعة الأولى، بواقع نقطتين فقط، فيما تأهل من المجموعة كل من قطر وعُمان.

واقع حال

وقال المدرب الحالي واللاعب الدولي السابق قصي منير، لوكالة شفق نيوز، إن "صعود المنتخب للمرحلة الثانية من بطولة كأس العرب والذهاب بعيداً في المنافسة عليها، لم يكن سهلاً منذ البداية".

وأضاف منير، أن "النتائج السلبية التي خرج بها المنتخب في المجموعة الأولى لاسيما خسارته الأخيرة أمام قطر، كانت طبيعية في ظل تراجع المستوى، وكان الأفضل عدم ذهاب المنتخب بعيداً".

وتابع: "هناك منتخبات قوية تأهلت ربما تواجهنا ونخسر أمامها بنتائج كبيرة، مثل مصر وتونس وقطر والمغرب وغيرها، أعتقد أن المنتخب اكتفى بهذا القدر ليودع البطولة مبكراً" .

وأوضح منير، أن "وصول المنتخب كان صعباً وبعيد المنال، لوجود منتخبات مستقرة أفضل منه من الناحية الفنية ومن الصعب التكهن بمن سيتوج باللقب لقوة المنتخبات المشاركة التي طورت نفسها بشكل كبير" .

غياب الاستراتيجية

من جهته، انتقد المدرب باسم قاسم، التحضيرات التي يجريها المنتخب العراقي، قائلاً "مازلت أجهل الكثـﻴﺮ مــن الأمــو واستراتيجية تحضـير المنتخب الذي أصبح حقل تجارب في بطولات مهمة"، مردفاً بالقول "خرج المنتخب بعد أداء ضعيف ولياقة معدومة لاسيما في الشوط الثاني بخسارة كبيرة أمام قطر بعد أن استسلم بالكامل لاسيما في دقائق المباراة الأخيرة".

واعتبر قاسم، نتائج المنتخب في بطولة كأس العرب "غير مرضية" حتى في مواجهتي عُمان والبحرين، متسائلاً "ما الجدوى مـن المشاركة، هل جئنا للمنافسة على اللقب أم التحضير للتصفيات؟ " .

ورأى أن "تغيير اللاعبين المستمر، وعدم استقرار التشكيلة للمدرب مثار جدل واستغراب"، مستدركاً بالقول "لا نعرف متى سيكون لدينا منتخباً وطنياً مستقراً يعود وينافس بقوة" .

وأبدى قاسم، أسفه لـ"خروج المنتخب بهذه الطريقة التي لا تليق بالكرة العراقية، وفقدان هويته في هذه البطولة" .

تبديلات غريبة

بدوره، ذكر المدرب بهاء كاظم، أن "النتيجة الأخيرة أمام قطر كانت قاسية، كنا نمني النفس أن يخرج المنتخب بنتائج طيبة تسعد الجمهور العراقي في البطولة، ويتأهل إلى المرحلة المقبلة، لاسيما أن الفرصة كانت سانحة وقريبة"، مبدياً استغرابه من "تبديلات غريبة للمدرب، وغيرت بعدها مجريات المباراة لتذهب لصالح منتخب قطر الذي سجل ثلاثة أهداف متتالية بوقت قصير" .

وتسائل كاظم: "هل من المعقول أن يجري المدرب بيتروفيتش تغييرات غير صحيحة في وقت حرج، مما أدى ذلك إلى تغيير المستوى العام للفريق العراقي ليتجه نحو الأسوء ويعطي الهدف تلو الآخر للفريق المنافس" .

وأشار إلى أن "الخروج المبكر وبهذه الطريقة المؤسفة أثرت على اسم المنتخب العراقي، صاحب التاريخ العريق"، معرباً عن أمله أن "تتم معالجة الأخطاء سريعاً لاسيما والمنتخب مقبل على خوض مباريات مهمة في تصفيات كأس العالم" .