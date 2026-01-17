تراجع الدوري العراقي مركزين في التصنيف الدولي

شفق نيوز - بغداد

تراجع الدوري العراقي لكرة القدم مركزين ليحتل المرتبة الـ 83 ضمن قائمة أفضل 100 دوري في العالم لعام 2025، وذلك بحسب التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) .

وجاء الدوري العراقي في المركز الـ 83 خلف الدوري الماليزي الذي حل في المرتبة الـ 82، ومتقدماً على الدوري الإندونيسي الذي جاء في المركز 84 .

كما حصد الدوري العراقي 191 نقطة في التصنيف، في ظل تراجع مستواه على الصعيد الآسيوي خلال الفترة الأخيرة.