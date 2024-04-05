تذكرة لـ"ديربي كوردستان" تسجل أعلى سعر في تاريخ كرة القدم بالعراق

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي زاخو، يوم الجمعة، بيع تذكرة لحضور مباراة ديربي كوردستان بين فريقي زاخو ودهوك بمبلغ قدره 3.5 مليون دينار عراقي.

وقال المسؤول الإعلامي في النادي، عدنان دلزار، لوكالة شفق نيوز، "بعد نفاذ تذاكر النادي من فئة (vip) قام أحد الأفراد بعرض تذكرته للبيع عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بالمزاد وتم بيعها بالمبلغ المذكور".

وأوضح دلزار أن "جميع الاجراءات الامنية والتنظيمية تم اتخاذها استعدادا للمباراة المنتظرة بين زاخو ودهوك، متوقعا حضور آلاف الجماهير داخل الملعب الذي يتسع لـ25 ألف متفرج".

يشار الى أن ملعب نادي زاخو سيكون مسرحا لمباراة ديربي في محافظة دهوك مساء يوم السبت المقبل ضمن بطولة دوري نجوم العراق.