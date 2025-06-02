تذاكر مباراة العراق وكوريا.. إقبال خجول وإلغاء شراء القمصان الإجباري

شفق نيوز/ بدأت الشركة المتعهدة ببيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام ضيفه الكوري الجنوبي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام على ملعب البصرة الخميس المقبل، بطرح التذاكر عبر أكشاك الملعب والجهات المخولة، صباح اليوم الاثنين.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، لم يشهد الإقبال التوقعات، حيث كان الحضور متواضعًا بسبب ارتفاع أسعار التذاكر وفرض شراء قميص المنتخب الأبيض بسعر رمزي.

وفي رد فعل على ذلك، رفض وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عمار درجال إجبار الجمهور على شراء قميص المنتخب مع التذاكر، مؤكدين أن الأمر يجب أن يكون حسب رغبة الجمهور، وقد أوعزوا للشركة المتعهدة بإيقاف هذا الإجراء فورًا.

وكان المدير المفوض للشركة، عادل غفوري، قد أوضح لوكالة شفق نيوز أن أسعار التذاكر ستختلف حسب المناطق المخصصة داخل ملعب المباراة، مع تسهيل دخول الجماهير عبر البوابات الإلكترونية والبوابات العادية.

وبين غفوري أن أسعار التذاكر ستكون على النحو التالي: 50 ألف دينار لمنطقة VIP، و30 ألفاً لمنطقة CAT 1، و20 ألفاً لمنطقة CAT 2، و15 ألفاً لمنطقة CAT 3.

وأضاف أن كل مشجع سيُزود بقميص أبيض للمنتخب الوطني وسوار، مقابل مبلغ رمزي قدره 10 آلاف دينار، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى خلق مشهد جمالي في الملعب، حيث سيكون ارتداء الجمهور للقميص الأبيض لوحة مبهرة تعكس حسن التنظيم في الملاعب العراقية.

وأشار إلى أن سعر القميص في محال التجهيزات الرياضية يصل إلى 15 ألف دينار، بينما سيُمنح للجمهور بسعر 10 آلاف دينار فقط، دعمًا وتشجيعًا لهم.