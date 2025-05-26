تذاكر مباراة العراق والأردن تفجر أزمة مبكرة.. نفاد الكمية و"هجوم سيبراني"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الاثنين، تعرض المنصة الإلكترونية لشراء تذاكر مباراة الأردن والعراق المقررة الشهر المقبل، لمحاولات أشبه ما تكون بهجوم سيبراني، فيما أشار إلى نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير الأردنية.

وأعرب الاتحاد الأردني في بيان له عن اعتزازه بجماهير "النشامى" التي أظهرت زخماً وحماساً واسعاً لشراء تذاكر مباراة الأردن والعراق.

وتقدم الاتحاد الأردني بالاعتذار إلى الجماهير التي واجهت تأخيراً في شراء التذاكر عبر المنصة الإلكترونية، نتيجة الضغط الكبير على خوادم الموقع، مشيراً إلى أنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة قبل طرح التذاكر عبر توفير خوادم عديدة وتوسيع قاعدة الدعم الفني، تماشياً مع حجم الطلب المتوقع على شراء تذاكر اللقاء.

وقال البيان: "شهدت المنصة الرسمية منذ اللحظات الأولى لطرح تذاكر المباراة محاولات ممنهجة للدخول إلى المنصة من خارج الأردن، وبما يشتبه به حسب الإحصائيات الأولية كمحاولات للهجوم السيبراني، أثرت في عمل الموقع بالكفاءة المعتادة".

وأضاف: "شهدت المنصة إقبالاً استثنائياً وغير مسبوق، وصل إلى أكثر من 23 مليون محاولة خلال اليومين الماضيين نصفها من خارج الأردن، وبمعدل أكثر من 100 ألف محاولة دخول في الدقيقة الواحدة وبأكثر من 4.4 مليون محاولة في أول ثلاث ساعات".

وزاد البيان: "تجاوباً مع كل ذلك، أجرى الاتحاد خلال اليومين الماضيين تحديثات عاجلة على الموقع، تلافياً لمزيد من التأخير والضغوط على خوادم المنصة، تضمنت تخصيص غرف انتظار افتراضية وحجز دور للمستخدمين أسهمت بتخفيف أثر الهجوم السيبراني المحتمل، الذي يتابعه الاتحاد مع الجهات المختصة".

وأشار الاتحاد الأردني إلى نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير الأردنية، بناء على الحجوزات التي تمت عن طريق المنصة والتي ارتكزت على البيع للأردنيين المعرفين برقم وطني مطابق لتاريخ الميلاد، حسب الربط السابق مع قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأتم البيان: "يقدر الاتحاد مشاعر الجماهير التي حاولت الحصول على تذاكر للحضور من المدرجات ولم تسنح لهم الفرصة بذلك، مثمناً مواصلتهم لدعم ومتابعة النشامى عبر الشاشات، في ظل محدودية سعة الملعب والإقبال الجماهيري الكبير وغير المسبوق، ويجدد تأكيده ضرورة تجنب الحصول على تذاكر المباراة من مصادر أخرى تجنبا للوقوع بالاحتيال".

هذا ومن المقرر أن تجري مباراة العراق والأردن في 10 حزيران/ يونيو المقبل في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث برصيد 12 نقطة، فيما يحتل منتخب الأردن المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن منتخب كوريا الجنوبية.

ويتأهل المتصدر والوصيف إلى نهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، فيما يصعد صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الأخيرة في التصفيات.