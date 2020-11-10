تذاكر السفر تؤخر "دياري" عن الالتحاق بمنتخب الشباب في قطر

شفق نيوز/ افادت تطبيعية اتحاد الكرة العراقي يوم الثلاثاء، بأن اجراءات ادارية تسببت بتأخير التحاق المحترف دياري بمنتخب الشباب في قطر، مشيرة إلى أنه سيلتحق بتدريبات المنتخب يوم غد.

وقال الناطق الإعلامي باسم تطبيعية اتحاد الكرة هشام محمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "تذاكر السفر عطلت التحاق اللاعب متين ديار المحترف بصفوف بروندبي الدنماركي، وذلك بسبب اجراءات السفر من الدنمارك إلى قطر مروراً بتركيا".

وأضاف محمد، أن "السلطات التركية منعت سفر اللاعب المذكور لوجود خلل بالاجراءات، ومن المؤمل أن يلتحق اللاعب بوفد منتخب الشباب في الدوحة غداً الأربعاء بعد قطع تذكرة جديدة له بالسفر مباشرةً من الدنمارك إلى قطر".

ولفت إلى أن "الوحدة التدريبية الاخيرة شهدت تواجد جميع لاعبي المنتخب، بما فيهم محترف كريستال بالاس الانكليزي تحت 19 عاما كاردو كامران، والحارس نديم نادر عمر المحترف في صفوف فالكنبرغ السويدي باستثناء اللاعب متين ديار".

وأكدَ قحطان جثير مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم للشباب، اليوم الثلاثاء، أهمية المواجهة مع نظيره القطري لاستعادة أداء اللاعبين بعد انقطاع كبير بسبب تفشي فيروس كورونا.