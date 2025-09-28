تدهور ملاعب العراق.. مدير شركة عالمية يكشف أسباب "الفشل وغياب الخبرة"

شفق نيوز- بغداد

كشف المدير المفوض لشركة غلوبل المتخصصة بالملاعب، فلاح منفي، يوم الأحد، عن الأسباب الحقيقية وراء تدهور أرضيات الملاعب في العراق وابتعاد غالبيتها عن استضافة دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025 - 2026.

وقال منفي لوكالة شفق نيوز، إن "المشكلة تكمن في ثلاثة عوامل رئيسية تهدد ديمومة عشب الملاعب، أولها هو جلب أشخاص غير اختصاص ولا يملكون أي خبرة في إدامة الملاعب"، معتبراً ذلك "مشكلة كبيرة تؤثر على استمرارية العشب".

وأضاف أن "السبب الثاني هو قرار وزارة الشباب والرياضة بمنح مسؤولية إدارة الملاعب إلى الأندية، التي قال إنها تجهل تماماً كيفية إدارة الملاعب والحفاظ على عشبها"، مؤكداً أن "هذا أكبر خطأ وقعت به الوزارة".

وبحسب منفي، فإن "الأندية المستفيدة أهملت الملاعب لافتقارها إلى كوادر فنية متخصصة ولعدم امتلاكها المبالغ الكافية لتأهيل الملاعب ومرافقها الأخرى"، فيما ابدى "استغرابه الشديد من المهندسين الزراعيين الذين تم الاستعانة بهم من الكليات العراقية لعدم إمتلاكهم أي معرفة بالعشب الطبيعي للملاعب وأن خبرتهم تقتصر على إدارة الحدائق المنزلية، مما يدفعهم لترك العمل والمغادرة".

وأبدى المدير المفوض، استغرابه أيضاً "من محاولة مهندسي الوزارة إلقاء اللوم والخلل على الشركة المنفذة"، موضحا أن "الشركات أنجزت مهمتها بالكامل وسلمت الملاعب للوزارة، التي يقع على عاتق كوادرها الهندسية والفنية مسؤولية المحافظة عليها وإقامتها"، فيما أكد أن "الشركات غير ملزمة بإدامة الملعب مدى الحياة بل تنفذ المشروع فقط".

ودعا منفي، وزارة الشباب والرياضة إلى "إعادة الملاعب إلى عهدتها لإعادتها إلى وضع أفضل"، معرباً عن "أسفه الشديد لرؤية ملاعب أُنفق عليها المليارات وهي في هذه الحالة المتردية، والتي بسببها لن تستضيف مباريات دوري النجوم ولا مباريات دولية".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم ، قد أعلن، مؤخراً، عن قائمة ملاعب غير جاهزة لاستضافة مباريات دوري نجوم العراق في الموسم الكروي الجديد 2025–2026، لعدم جاهزيتها وسوء ارضيتها.