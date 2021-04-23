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تدهور حالة الحارس مصطفى سعدون تغيّر موعد لقاء فريقه مع نفط ميسان

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-23T14:02:15+0000
تدهور حالة الحارس مصطفى سعدون تغيّر موعد لقاء فريقه مع نفط ميسان

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، يوم الجمعة، تغيير موعد مباراة نفط ميسان والنفط من السابع والعشرين من الشهر الحالي إلى الثامن والعشرين بعد الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي النفط بسبب الظروف الصحية التي يمر بها حارس مرمى الفريق مصطفى سعدون.

وذكر مصدر في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي لوكالة شفق نيوز؛ أن لجنة المسابقات بالاتفاق مع إدارة نادي نفط ميسان وافقت على تأجيل المباراة كونها حالة إنسانية تستدعي تقدير الجميع.

وأشار المصدر؛ إلى انه تقرر تغيير توقيت مباراة النجف والطلبة من الساعة الرابعة عصراََ إلى العاشرة مساءً من اليوم نفسه 27/4/2021 على ملعب النجف الدولي بعد الضمانات التي قدمتها إدارة نادي النجف بتشغيل الأضواء الكاشفة للملعب، وتحمل الإجراءات الإدارية كافة لهذا الأمر، وكذلك تبعاته في حال حدوث أي خلل.

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