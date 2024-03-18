تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"

تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"
2024-03-18T20:44:23+00:00

شفق نيوز/ كثف المنتخبُ الوطنيّ تدريباته، مساء يوم الاثنين، في ملاعب التدريبِ الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة في البصرة تحضيراً للقاءِ المنتخب الفلبيني في مواجهتي الذهاب والإياب أيام  21/3 و 26/3 على التوالي ضمن التصفياتِ المُزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027.

وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال و النائبُ الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود، وعُضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي والأمين العامّ محمد فرحان.

وشارك في التدريبات (24) لاعباً هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، محمد صالح ، إبراهيم بايش, صفاء هادي، حسن عبد الكريم، زيد تحسين، منتظر ماجد، أيمن حسين، ميرخاس دوسكي، أحمد ياسين، مهند علي، ريبين سولاقا، علي جاسم، أسامة رشيد ، مصطفى سعدون ، يوسف الأمين، لؤي العاني ، عبد الرزاق قاسم، سعد ناطق، مناف يونس، أمير العماري، ضرغام إسماعيل، بشار رسن. 

ومن المؤمل أن يلتحقَ صباح الغد كل من فرانس ضياء وحسين علي و زيدان إقبال.

تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"
تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"
تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"
تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"
تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"
تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"
تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"
تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"
تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"
تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"
تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"
تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"
تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"

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