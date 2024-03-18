تدريبات "مكثفة" للمنتخب الوطني قبل مواجهة الفلبين "صور"

شفق نيوز/ كثف المنتخبُ الوطنيّ تدريباته، مساء يوم الاثنين، في ملاعب التدريبِ الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة في البصرة تحضيراً للقاءِ المنتخب الفلبيني في مواجهتي الذهاب والإياب أيام 21/3 و 26/3 على التوالي ضمن التصفياتِ المُزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027.

وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال و النائبُ الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود، وعُضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي والأمين العامّ محمد فرحان.

وشارك في التدريبات (24) لاعباً هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، محمد صالح ، إبراهيم بايش, صفاء هادي، حسن عبد الكريم، زيد تحسين، منتظر ماجد، أيمن حسين، ميرخاس دوسكي، أحمد ياسين، مهند علي، ريبين سولاقا، علي جاسم، أسامة رشيد ، مصطفى سعدون ، يوسف الأمين، لؤي العاني ، عبد الرزاق قاسم، سعد ناطق، مناف يونس، أمير العماري، ضرغام إسماعيل، بشار رسن.

ومن المؤمل أن يلتحقَ صباح الغد كل من فرانس ضياء وحسين علي و زيدان إقبال.