تدريبات مكثفة للمنتخب العراقي استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية

شفق نيوز / كثفَ المنتخبُ العراقي، يوم الأحد، تدريباته في ملعبِ حمد الكبير الخاص بالنادي العربي في الدوحة استعداداً لمواجهةِ كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل ضمن إطارِ التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

شدةُ تدريبات اليوم كانت عاليةً، حيث ابتدأت بمحطاتٍ متفرقةٍ أشرفَ عليها مدربُ اللياقة البدنية، فلاديمير كرونيتش، والتي تنوعت ما بين القوةِ والمرونةِ، وتناوبَ جميع لاعبي المنتخب الوطني في الانخراطِ فيها .

بعدها تضمنت الحصةُ التدريبيّة التركيزَ على الجوانب التكتيكيّة من خلال تقسيمِ اللاعبين على ثلاثِ مجموعاتٍ، واللعب بمساحةٍ محددةٍ من قبل الجهازِ الفني، تلاها تقسيم اللاعبين على مجموعتين، (11) لاعباً لكل مجموعةٍ شاركَ فيها الجميعُ باستثناء (بشار رسن وعلي فائز وشيركو كريم) الذين تدربوا بشكلٍ منفصلٍ على أملِ جاهزيتهم لمباراةِ كوريا الجنوبية، بينما تناوبَ كلٌ من أمير العماري وحسن عبد الكريم في الاشتراكِ مع زملائهم.

وركزَ مدربُ المنتخب الوطنيّ، ديك ادفوكات، في التدريباتِ على ضرورةِ اللعب السريع ونقلِ الكرة الى الأمام مع أسلوبِ لعبٍ تنوعَ ما بين الضغطِ والإسناد واستغلالِ الفراغ .

وعبّر لاعبُ المنتخب العراقي، مهند جعاز، الذي خاضَ لقاءَ سوريا في أول ظهورٍ دولي له، عن سعادته بارتداءِ القميص الوطني، وانه يشعرُ بالفخر .

وأضافَ أن "تدريب اليوم كان عالي الشدة، وتخلله التركيز في العديدِ من الجوانب التكتيكيّة الموكلة من قبل الجهازِ الفني، واننا عازمون على تقديم أداءٍ مميزٍ".

ووصفَ جعاز، مواجهةَ كوريا الجنوبية بـ"الصعبةِ"، حيث هناك العديد من اللاعبين المحترفين والناشطين في أوروبا في دوريات ذات مستويات عالية الجودة.

بدوره، أكد مدربُ الحراس، أحمد جاسم، جاهزيّةِ الحراس الثلاثة (فهد طالب، وأحمد باسل وعلي ياسين)، مشيراً الى عزيمةِ اللاعبين الواضحة في التدريبات، وأن الأداء كان أفضل وأسرع في المباراةِ الأخيرة قياساً لردود أفعالِ المختصين والجمهور، حيث تهيأت في مباراةِ سوريا فرصٌ أكثر.

وأعرب جاسم، عن أمله أن تكون مباراةُ كوريا رغم صعوبتها "انطلاقةً للمنافسةِ بقوةٍ"، وتحقيق اللاعبين نتيجة إيجابية" .