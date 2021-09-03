تدخل جراحي مستعجل لشدراك يوسف في اقليم كوردستان

شفق نيوز / أجرى لاعب المنتخب الوطني السابق والإعلامي الرياضي والمعلق الكروي شدراك يوسف، يوم الجمعة، عملية جراحية بعد ثبوت إصابته بمرض عضال، تم على إثره رفع "المستقيم".

وقال نجله زيا شدراك، لوكالة شفق نيوز، إن والده أجرى العملية الجراحية في مستشفى سوران في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، موضحاً أن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بمرض عضال في (المستقيم) ما استدعى لإجراء عملية جراحية تم استئصال المستقيم".

وشدراك يوسف من أشهر أبطال كأس العرب الثالثة التي حصل عليها العراق، وتم اختياره كأفضل لاعب في بطولة كأس العرب عام 1966 بإجماع مدربي المنتخبات المشاركة، وهو أول لاعب حرك السنتر بعد افتتاح ملعب الشعب الدولي عام 1966 في لقاء منتخب العراق ونادي بنفيكا البرتغالي الذي كان يلعب فيه أوزبيو أفضل لاعبي العالم أنذاك وانتهى اللقاء لصالح بنفيكا 2-1.

وولد شدراك يوسف عام 1942 في الحبانية بالعراق لعائلة آشورية وانضم إلى الفريق المحلي قبل أن ينتقل إلى منتخب تربية الرمادي ومنه انضم إلى فريق الفرقة الرابعة وبعد ذلك لعب مع فريق الفرقة الثالثة حتى نهاية مشواره الرياضي، كما شارك في 72 مباراة دولية مع المنتخب العراقي.