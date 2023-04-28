تداعيات "العشب" تزعج الزوراء بعد نقل مبارياتهم إلى ملعب الشعب

شفق نيوز / أبدت إدارة نادي الزوراء، يوم الجمعة، استغرابها من الشركة المنفذة لملعب الزوراء التي لم تستقر على رأي واحد بشأن أرضية الملعب لتضع الإدارة في حرج.

وقال عضو إدارة النادي، عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز: "الشركة جعلتنا في حيرة وعدم استقرار بشأن السماح للعب على أرضية الملعب من عدمه".

وبحسب عبد الرزاق أكدت الشركة أن الأرضية جاهزة للعب، لكنها سرعان ما أصدرت كتاباً يمنعنا بموجبه اللعب على الأرض بداعي عدم اكتمال جذور العشب وما زالت الأرضية تحت الصيانة.

وبعد أن وافقت الشركة على استخدام الملعب واحتضانه للمباريات تفاجأنا بانها تبلغنا بعدم إقامة المباريات يوم غد بداعي وجود 8 أجزاء في الأرضية غير متكاملة العشب فيها وتحتاج الى فترة محددة لاكتمال الجذور، وفقاً لعضو إدارة الزوراء.

وأبدى عبد الرزاق، استغرابه من هذ التأخير الذي استمر لشهر ونصف وما زالت جذور العشب لم تكتمل، لافتاً إلى أن المباراتين المقررتين يوم غد ضمن الجولة 26 لن تقام في ملعب الزوراء، بل ستنقلان إلى ملعب الشعب الدولي بتوقيتات جديدة.

وكانت الشركة المنفذة لملعب نادي الزوراء الرياضي، قد طالبت أمس الخميس، بعدم إقامة أي مباريات أو تدريبات على أرض الملعب لمدة أسبوعين لعدم جاهزيته.

يذكر أن لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أعلنت عن إقامة مباراتين على ملعب الزوراء في الجولة 26 للدوري الممتاز يوم غد السبت، تجمع الأولى مباراة الكهرباء مع الصناعة في الساعة السادسة مساءً، والثانية تجمع الزوراء مع النجف في العاشرة والنصف مساءً.