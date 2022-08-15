تداعيات الجولة 38.. عقوبات وحرمان للعنكوشي وجماهير الديوانية

شفق نيوز / أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، جملة من القرارات بشأن مباراة الديوانية والشرطة، ورئيس نادي الديوانية السابق، حسين العنكوشي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته لجنة الانضباط في مقر الاتحاد، للنظرِ في الشكوى المُقدمةِ من قبل نادي الشُرطة ضد العنكوشي، وذلك على خلفيةِ أحداث مُباراةِ فريقي الشرطة والديوانيّة ضمن الدوري المُمتاز الموسم الماضي.

وكان ملعب الديوانية، قد احتضن مباراة فريقه أمام الشرطة ضمن الجولة 38 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشَرعت اللجنةُ في تحقيقاتها واستمعت إلى إفادةِ مُمثلِ نادي الشرطة عُضو الهيئة الإدارية للنادي (تحسين الياسري) الذي بيّن تفاصيلَ الأحداثِ بعد انتهاءِ المباراة، وأشارَ إلى الدَورِ السلبيّ للمشكو منه (حسين العنكوشي) من خلال تصريحاتهِ التحريضيّة لوسائل الإعلام.

وأكد الياسري، خلال التحقيقات، أن هناك سيناريو كان مُعد سلفاً لهذه الأحداث بظهورِ بعض مشجعي الديوانيّة يهتفون (كلها لعيون العنكوشي)، وكما جاءَ في الإفادةِ التحريريّة للمشتكي المرافقة طياً.

واستمعت اللجنةُ إلى أقوالِ المشكو منه (حيدر جابر شهيد)، رئيس الهيئة الإداريّة المؤقتة لنادي الديوانيّة، وقد بيّنَ أن الهيئةَ الإداريّة المؤقتة لا علاقةَ لها بما حصلَ من تحريضٍ للجمهور.

وأضافَ شهيد، أن رئيسَ الهيئة الإداريّة السابق (حسين العنكوشي) هو السببُ في إثارةِ الجمهور من خلال تصريحاته التحريضيّةِ عبر وسائل الإعلامِ، وكذلك صفحته الشخصيّة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا الكلامُ أيّدهُ الأمينُ المالي لنادي الديوانية، مثنى عبد الرزاق جابر، والوارد في إفادتهما التحريريّة المرافقة طياً، وفقاً للجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم.

كما اطلعت اللجنةُ على تصريحاتِ المشكو منه (حسين العنكوشي) في البرامجِ الرياضيّةِ التلفزيونيّة في خمسةِ برامج لقنواتٍ فضائيّةٍ مختلفةٍ.

وأشارَ تقرير مُشرف المباراة إلى وجودِ حالاتِ تجاوزٍ من قبل جمهورِ الديوانيّة على لاعبي نادي الشُرطة والملاكاتِ التدريبيّة والإداريِّة من خلال رمي الحجارةِ وقطع الزُجاجِ وعدم استطاعةِ فريق نادي الشُرطة من الخروجِ من الملعب لولا تدخل القوات الأمنيّة.

وأضاف التقرير، أن "الاعتداءُ استمر حتى بعد خروج الفريقِ إلى الحافلة من خلال كسرِ زُجاج الحافلة الأمامي والخلفي، وبقي جمهورُ الديوانيّة يتابعُ سيرَ حافلة نادي الشرطة، وكذلك الاطلاع على تقرير المُنسقِ الأمنيّ الذي يُبين تفاصيلَ ما حدثَ بعد انتهاءِ المباراة حسب ما أشارَ إليه تقرير المشرف.

وبناء على ما تقدم، وجدت اللجنةُ أن "تصريحاتَ المشكو منه في وسائل الإعلام أدت إلى تحريضِ الجمهورِ على ارتكاب المُخالفاتِ في أعلاه، وإن هذه التصريحات دفعت الجمهورَ وشجّعته على الاعتداءِ على وفد نادي الشُرطة، وعلى الرغم من استدعاءِ المشكو منه بالكتابِ المُرقم 2808 في 2022/7/25 لبيانِ دفوعه وتوضيح الشكوى إلا أنه لم يحضرْ ولم يُقدم معذرةً مشروعةً".

وقررت اللجنة :

1- منع نادي الديوانيّة من اللعبِ على ملعبه لعدمِ توفرِ شُروط الأمن والسلامة حسب تقرير المشرف لحين استكمالِ مُستلزمات الأمن والسلامة، وبعد إجراءِ الكشف الموقعي عليه من قبل لجنةٍ مُختصةٍ في الاتحادِ استناداً للمادة ‎25/ انضباط.

2- تغريم نادي الديوانيّة قيمة الأضرار الماديّةِ الحاصلة في حافلةِ نقل لاعبي نادي الشُرطة، ويتمّ تحديدُ واحتساب الأضرار من قبل لجنةٍ مُختصةٍ من الاتحادِ استناداً للمادة 4/67 انضباط.

3 - مُعاقبة (حسين علي العنكوشي) بالإيقافِ لمدةِ سنةٍ واحدةٍ من مزاولةِ العملِ الرياضي مع غرامةٍ مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي لثبوته التحريض وبثّ روحِ الكراهيّة من خلال اللقاءاتِ التلفزيونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي استناداً للمادة 1/57 انضباط.