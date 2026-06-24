تخفيف أميركي للقيود على منتخب إيران

شفق نيوز- متابعة

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، يوم الأربعاء، تخفيف القيود المفروضة على منتخب إيران المشارك في كأس العالم، مما يسمح للفريق بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من مباراته المقبلة في مونديال 2026 أمام مصر.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الفريق سيظل ملزما بالمغادرة بعد المباراة التي تقام مساء الجمعة بتوقيت سياتل، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للبطولة، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الفريق سيغادر معسكره التدريبي في تيخوانا بالمكسيك متوجها إلى سياتل، الأربعاء.

وقال المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أندرو جولياني، لوكالة "أسوشيتد برس": "كان هذا مخططا له من جانبنا. كنا سنراقب سير أول رحلتين، وإذا سارت الأمور بسلاسة سنمدد اليوم الإضافي نظرا لطول مدة السفر".

ونشرت شبكة "إن بي سي نيوز" هذا التغيير في السياسة لأول مرة، الذي يأتي في ظل تفاوض مسؤولين من كلا البلدين حول كيفية إنهاء الحرب في إيران.

واشتكى المنتخب الإيراني من قيود السفر المفروضة عليه، والتحديات التي واجهها منذ اندلاع الحرب.