تخصيص 3 مليارات دينار لتفادي حرمان الزوراء والميناء من منافسات الدوري الممتاز

شفق نيوز/ علمت وكالة شفق نيوز، يوم الخميس، ان مجلس الوزراء خصص ثلاثة مليارات دينار لمعالجة الأزمة المالية لنادييّ الزوراء والميناء الرياضيين.

وجاء قرار صرف المبلغ من اجل حل الازمة المالية التي يعيشها الناديين ودعمهما لمواصلة مشوارهما مع انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2021- 2022.

ويعاني نادييّ الزوراء والميناء من ازمة مالية خانقة، حيث ترتبت بذمتهما مستحقات مالية لعدد من المدربين واللاعبين الذين اضطروا إلى رفع شكاوى الى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الذي طالب الناديين بصرف المستحقات المالية منتصف الشهر الجاري.

وفي حال تأخر الناديين بصرف المستحقات المالية للمدربين واللاعبين في الموعد المحدد سيؤدي ذلك إلى حرمان الفريقين الكرويين من مواصلة مبارياتهما ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز، كما حدث مع نادي الديوانية.

ويواصل الفريقان تدريباتهما استعدادا لمباريات الدوري الممتاز الذي سيستأنف منافساته يوم غد الجمعة صمن جولته الرابعة من المرحلة الاولى.