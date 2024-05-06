تحضيرا  لأولمبياد باريس.. رباع عراقي يشرع بمعسكر تدريبي في تركيا

شفق نيوز/ بدأ الرباع الواعد علي عمار بمعسكره التدريبي في مدينة أنطاليا بتركيا، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس صيف العام الحالي.

وقال مدرب المنتخب الوطني لرفع الأثقال عمار يسر لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تواصل دعمها اللا محدود للبطل علي عمار، من خلال توفير كافة المستلزمات الممكنة بغية إعداده بالشكل الأمثل قبل المشاركة في أولمبياد باريس صيف العام الحالي".

وأضاف يسر ان "المعسكر التدريبي الذي من المقرر ان يستمر شهرا كاملا، يتضمن برنامجاً اعدادياً خاصاً بالأولمبياد، على ان يعقبه معسكرات اخرى في دول متقدمة على صعيد رياضة رفع الأثقال، من أجل أن يكون بأفضل حال فنيا وبدنيا قبل الشروع في منافسات مسابقة رفع الأثقال ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية".

وأشاد يُسر بالدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، متمثلة بالدكتور عقيل مفتن ونوابه وأعضاء المكتب التنفيذي، الذين وفروا جميع احتياجات الرباع علي عمار حتى يصل الى مستواه الحالي، والذي يؤهله للمنافسة بشرف في الاستحقاقات المقبلة.

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وضعت خطة متكاملة لرعاية البطل علي عمار يسر منذ أكثر من عامين، من خلال تهيئته للمشاركة في أولمبياد باريس، وبالفعل تحقق الهدف المنشود من خلال تأهله باستحقاق كبير إلى الأولمبياد المقبل.