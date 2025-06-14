تحضيراً لآسيا.. تايكواندو العراق يبدأ معسكراً تدريبياً في أربيل

شفق نيوز/ غادر وفد منتخبي العراق للناشئين والشباب بالتايكواندو إلى مدينة أربيل، يوم السبت، للدخول في معسكر تدريبي يمتد لـ20 يومًا، تحضيرًا للمشاركة في بطولة آسيا التي تستضيفها ماليزيا نهاية شهر تموز المقبل.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد احمد الغراوي لوكالة شفق نيوز، ان "المعسكر يأتي ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الاتحاد العراقي للتايكواندو، بالتعاون مع الجهازين الفني والإداري، لرفع جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل الدخول في المنافسات القارية".

واضاف الغراوي، انه "من المقرر أن يعقب المعسكر الداخلي في أربيل، معسكر خارجي لمدة 20 يومًا في الأردن، يمثل المرحلة النهائية من التحضير قبل التوجه إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لخوض غمار البطولة".

واشار الى ان "الوفد يضم نخبة من المواهب الشابة التي تم اختيارها بعناية بعد اختبارات دقيقة، في إطار مساعي الاتحاد لبناء جيل جديد قادر على تمثيل العراق بأفضل صورة في المحافل الآسيوية والدولية".