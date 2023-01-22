تحضيراً لنهائيات آسيا.. شباب العراق يلاقي طاجاكستان ودياً غداً

شفق نيوز/ يلتقي منتخب شباب العراق لكرة القدم، يوم غد الاثنين، نظيره الطاجاكستاني ودياً، عند الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت بغداد، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.

وتدرب منتخبُ الشباب، عصر يوم الأحد، في ملعب سيدا الفرعي التابع إلى مدينة أنطاليا التركية بحضور (23) لاعباً.

هذا وعمد الجهاز الفني، وبعد استشارة الجهاز الطبي، إلى منح الراحة للاعب بلند آزاد، والاستمرار بمتابعة حالته الطبية حتى الوصول إلى مرحلة الشفاء التام، خصوصاً بعد تعرضه إلى إصابة عرضية في منطقة الكاحل منعته من إجراء التدريبات مع منتخب الشباب.

وفضل الجهاز الفني، ومدربُ اللياقة البدنية، الاكتفاء بالتدريب الفردي الخفيف للاعب شربل شمعون الذي وصل الليلة الماضية إلى مدينة أنطاليا قادماً من أستراليا، لمنحه راحة أفضل وتهيئة اللاعب بشكل بدني ونفسي أكبر للمباراتين المقبلتين الوديتين أمام قيرغستان والأردن.