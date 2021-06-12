تحضيراً لموقعة إيران.. المنتخب العراقي يعاود تدريباته في البحرين

شفق نيوز/ عاود المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته على ملعب مدينة حمد الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك بعد تحقيقه الفوز في مباراة الأمس على منتخب هونغ كونغ، واستعادة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وخضع وفد المنتخب صباح اليوم، إلى مسحة كورونا والتي جاءت جميعها سلبية، وهو أمر يبعث على الاطمئنان لدى بعثة المنتخب لسلامة جميع المتواجدين قبل مباراة الجولة الأخيرة.

وانضم اللاعب علي فائز إلى الوحدات التدريبية للمنتخب بخوضه تدريبات استشفائية بعد راحة سلبية نتيجة الحجر الصحي لمدة أسبوع كامل بسبب إصابته بفيروس كورونا في البحرين، وقد لا يتواجد في القائمة الرسمية لمباراة منتخب إيران بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية.

وسيستعيد المنتخب العراقي خدمات اللاعبين أمجد عطوان وعلاء مهاوي بعد عودتهما من الإيقاف في مباراة هونغ كونغ نتيجة تراكم البطاقات الملونة.

ويأمل الملاك التدريبي للمنتخب تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة إيران المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على صدارة المجموعة وضمان التأهل الرسمي للمرحلة النهائية، والابتعاد عن الحسابات المعقدة لأصحاب المراكز الثانية في المجموعات الثمانية.