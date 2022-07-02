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تحضيرا لمنافسات كأس العرب.. مباراتان وديتان لشباب العراق أمام لبنان إحداهما اليوم

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-02T09:47:21+0000
تحضيرا لمنافسات كأس العرب.. مباراتان وديتان لشباب العراق أمام لبنان إحداهما اليوم

شفق نيوز/ يخوض منتخب الشباب العراقي، اليوم السبت، لقاءً ودياً "مغلقاً" أمام نظيره اللبناني من أصل مباراتين سيتم اقامتهما في بغداد تحضيراً لبطولة كأس العرب المقبلة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن المباراة الاولى ستقام على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً وستكون مغلقة بلا حضور جماهيري ومن دون تغطية اعلامية بناءً على رغبة مدربي الفريقين.

وأضاف مراسلنا؛ أن "المباراة الثانية ستكون في الخامس من الشهر الحالي، وذلك استعدادا لبطولة كأس العرب المقررة إقامتها في المملكة العربية السعودية للمدة من 20 تموز الحالي ولغاية الخامس من آب المقبل".

وكان المنتخب اللبناني للشباب قد وصل إلى العاصمة بغداد، فجر اليوم السبت، لاقامة معسكر تدريبي قصير يتخلله خوض مباراتين تجريبيتين أمام منتخب شباب العراق لخوض منافسات كأس العرب المزمع انطلاقها في الثلث الأخير من الشهر الحالي".

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