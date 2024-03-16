تحضيراً لملاقاة الفلبين.. منتخب العراق الوطني يباشر تدريباته في البصرة (صور)

شفق نيوز/ باشر منتخب العراق الوطنيّ تدريباته، مساء اليوم السبت، في ملاعب التدريبِ الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة في البصرة، وذلك تحضيراً لملاقاةِ المنتخب الفلبيني في مواجهتي الذهاب والإياب ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027.

والتدريباتُ اليوم شاركَ فيها (14) لاعباً هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، محمد صالح، أمير العماري، حسن عبد الكريم، زيد ياسين، مهند علي، عبد الرزاق قاسم، ضرغام إسماعيل، مصطفى سعدون، علي جاسم، لؤي العاني، سعد ناطق، مناف يونس.

ومن المؤمل أن يصلَ غداً بقيةُ اللاعبين المحترفين، وهم كل من منتظر ماجد وأسامة رشيد وريبين سولاقا، وأحمد ياسين، إضافةً إلى أيمن حسين، وإبراهيم بايش.

بينما يصل يوم الاثنين كل من ميرخاس دوسكي ويوسف الأمين وصفاء هادي وبشار رسن، وسيكون آخر الواصلين يوم الثلاثاء كل من فرانس ضياء وحسين علي وزيدان إقبال.