تحضيرا لمبارياته المقبلة.. المنتخب العراقي يباشر تدريباته في الدوحة

شفق نيوز/ باشر المنتخبُ العراقي مساء يوم الأحد، إجراءَ أولى وحداته التدريبيّة في الدوحة، وذلك تحضيراً لمواجهةِ منتخبي عمان والكويت ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مراكز التدريب في جامعةِ قطر احتضنت تحضيراتَ أسود الرافدين، وبمشاركة 18 لاعباً هم كل من: جلال حسن، علي كاظم، حسين حسن، محمد قاسم، أحمد يحيى، سعد ناطق، باشانغ عبدالله، زيد تحسين، هيران أحمد، أحمد مكنزي، صفاء هادي، مصطفى سعدون، مهند علي، اكام هاشم، حسن عبد الكريم، لؤي العاني، أمجد عطوان، مناف يونس.

الحصةُ التدريبيّة، التي حضرها عضو الإتحاد العراقيّ لكرة القدم أحمد الموسوي، تخللتها جوانبُ مختلفة وبإشرافٍ مباشرٍ من قبل الجهازِ الفنيّ الإسبانيّ لمنتخبنا الوطنيّ بقيادة خيسوس كاساس، وبدرجةِ حرارةٍ مرتفعةٍ وصلت إلى 35 درجة ومعدل رطوبة عالٍ وصل إلى 63 %، ومن المؤملِ أن يصعدَ المنتخبُ الوطني جرعاته التدريبيّة غداً الاثنين التي ستشهد انخراطَ اللاعبين محمد الطائي وريبين سولاقا وأسامة رشيد إلى جانبِ زملائهم.

على صعيدٍ متصلٍ، التحقَ اليوم الإسباني أليخاندرو روسيلو ألماجرو اختصاصيّ العلاج الطبيعي بوفدِ المنتخب العراق ليكون أحدَ إضافات الجهاز الطبيّ للمنتخب الوطنيّ.