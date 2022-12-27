تحضيراً للخليجي .. المنتخب العراقي يخوض أولى وحداته التدريبية في البصرة

شفق نيوز / خاضَ المنتخب الوطني العراقي أولى وحداته التدريبيّة، اليوم الثلاثاء، في مركز تدريبات المدينة الرياضيّة في البصرة، وذلك ضمن تحضيراته لبطولة خليجي 25 .

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "24 لاعباً شاركَوا في تدريبات اليوم وهم كل من: جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، علي عبادي، مناف يونس ، علي فائز ، مصطفى ناظم ، زيد تحسين ، حسين عمار ، ضرغام إسماعيل ، أحمد يحيى ، محمد علي عبود ، أمير العماري ، ريوان أمين ، إبراهيم بايش ، حسين علي ، أحمد ياسين ، حسن عبد الكريم ، حسين جبار ، اسو رستم ، علاء عباس ، مؤمل عبد الرضا ، أحمد فرحان و شيركو كريم، والأخير لم يشارك بعد تعرضه لكدمةٍ في مواجهةِ الميناء الأخيرة مع ناديه الكويت يوم أمس، مفضلاً أن يأخذ قسطاً من الراحة".

وأضاف البيان أن "التدريبات بدأت بمحاضرةٍ من قبل الجهاز الفني في غرفة المنازع، تحدث فيها مدرب المنتخب الوطني (خيسوس كاساس) عن بعض التعليمات والإرشادات التي دعا من خلالها اللاعبين للالتزام في تطبيقها وتنفيذها والتركيز منذ الآن قبل خوض أول وحدة تدريبية والتي جاءت خفيفةَ الشدة شملت عملياتَ التسخين والإحماء وفق مجموعات متفرقة ( 6 ضد 2)، مع تطبيق بعض الجوانب الفنية والتكتيكيّة ثم التدريب وفق مساحات معينة تم تحديدها في ملعب التدريب، إضافةً إلى تدريب بعض اللاعبين على مهاراتِ التسديد من خارج منطقة الجزاء، ومن المؤمل أن تتصاعد وتيرة التدريبات بدايةً من يوم غد الأربعاء.

من جهةٍ أخرى، أكد المنسق الإعلامي للمنتخبِ الوطني، محمد عماد: إن "التدريبات ستكون مغلقةً بداية من اليوم، وبعيدةً عن التصريحات الإعلامية بمختلفِ أشكالها، وسيحدد يوم مخصص لاحقاً للتواجد الإعلامي في تدريباتِ المنتخب الوطنيّ".

وأضافَ عماد أن "مدرب المنتخب الوطني (خيسوس كاساس) سيعقد مؤتمره الصحفي يوم الخميس المقبل الموافق الخامس من كانون الثاني/ في الساعةِ الحادية عشرة صباحاً في ملعب البصرة الدولي".

وكان اللاعبين المحترفين والملاك التدريبيّ للمنتخب الوطني والمؤلف من خيسوس كاساس (المدرب)، الخاندرو باريلا وسلفادور روميرو (المساعدين الأول والثاني )، وبابلو غرناديز (المحلل الفني)، و دايفيد ميلان(مدرب الحراس)، و خافير بيرنافيت (مدرب اللياقة)، وصلوا الى محافظة البصرة صباح اليوم، بعد وصول بعثة الفريق مساء امس تحضيرا لمنافسات بطولة خليجي 25.