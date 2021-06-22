تحضيراً للبطولة العربية.. منتخب الناشئين يُعسكر في السليمانية

شفق نيوز/ غادر بغداد وفد المنتخب العراقي للناشئين، اليوم الثلاثاء، متوجهاً الى السليمانية للاقامة في معسكر تدريبي هناك استعداداً للبطولة العربية المزمع إقامتها في تونس مطلع شهر آب المقبل.

وقبيل مغادرتهِ العاصمة بغداد اجتمع رئيس الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة جميل العبادي بالوفد المغادر وحث اللاعبين على الاجتهاد أكثر والتركيز في تدريباتهم من أجل الوصول للجاهزية التامة قبيل دخولهم البطولة العربية. ،

وثمن العبادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "دور وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ووزارتهِ بتسهيل مهمة ليوث الرافدين والمساهمة بتوفير كافة مستلزمات النجاح من أجل صنع الإنجاز".

يذكر أن المنتخب العراقي للناشئين كان قد نال برونزية البطولة العربية السابقة والتي أقيمت أحداثها في العاصمة الأردنية عمان في أيلول من العام 2019.