تحضيراً لكأس آسيا.. منتخب شباب العراق يفوز على نادٍ تايلاندي ودياً

شفق نيوز/ فاز منتخبُ شباب العراق لكرة القدم، يوم الجمعة، على فريق نادي كاسيتسارت (أحد أندية دوري الدرجة الأولى التايلاندية) بهدفين مقابل هدفٍ، بمباراة ودية في بانكوك ضمن تحضيراته النهائيّة لبطولةِ آسيا دون 20 عاماً التي تفتتح في الصين يوم الأربعاء المقبل.

وحضر المباراة عُضو المكتب التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّ لكرة القدم مشرف المنتخب "محمد ناصر"، حيث أشرك الملاكُ التدريبيّ، بقيادة المدرب عماد محمد، تشكيلين مختلفين في شوطي المباراة، والتي شهدت مشاركةَ اللاعب أموري فيصل بعد شفائه من الإصابة.

وكان منتخبُ الشباب، قد حققَ الفوز على منتخبِ تايلاند بهدفٍ نظيف في المباراةِ الأولى، وتعادل مع منتخبِ كوريا الجنوبية بهدفٍ لمثله في المباراة الثانية.

ومن المؤمل أن يغادرَ وفد منتخب الشباب بعد غدٍ الأحد إلى الصين للمشاركةِ في بطولة آسيا، حيث سيخوض البطولةَ ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية والسعودية والأردن، على أن يفتتحَ مباراته الأولى أمام منتخبِ كوريا الشمالية يوم الخميس المُقبل.