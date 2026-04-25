تحضيراً لكأس العالم.. وجوه جديدة لتعزيز صفوف المنتخب العراقي

يواصل مدرب منتخب العراق غراهام أرنولد، تحضيراته المكثفة، عبر استدعاء مواهب جديدة وحسم ملفات مهمة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وبات اللاعب منتظر الماجد، المحترف في الدوري السويدي، متاحاً رسمياً لتمثيل منتخب العراق، ومن المؤمل التحاقه بمعسكر المنتخب المرتقب في إسبانيا ضمن خطة الإعداد المقبلة.

وفي سياق متصل، تلقى مهاجم المنتخب مهند علي عرضين رسميين، أبرزُهما من نادي العين الذي فتح قنوات اتصال للتعاقد معه مقابل نحو مليون ونصف المليون دولار، ليجد اللاعب نفسه أمام خيارين بارزين بين العين والنادي الأهلي، وكلاهما من الأندية الكبيرة في قارتي آسيا وأفريقيا.

من جانب آخر، وجّه أرنولد، دعوة رسمية للموهبة الألمانية من أصول عراقية نوح درويش، مع تحركات متسارعة لاستكمال إجراءاته الإدارية وضمه قبل إغلاق القائمة.

وأبلغ الجهاز الفني اللاعب بأن الفرصة متاحة الآن لتمثيل العراق، في ظل قناعة كبيرة بقدراته، ليكون ضمن مشروع المنتخب في الاستحقاقات الكبرى، بما فيها كأس العالم.

كما شملت الاستدعاءات الظهير الأيمن داريو فيليكس نامو، اللاعب من أصول عراقية والمحترف في الدوري الاسكتلندي، حيث من المتوقع أن يلتحق بمعسكر إسبانيا بعد استكمال أوراقه.

وفي حال انضمامه رسمياً، سيصبح أصغر لاعب يمثل العراق في كأس العالم، كونه من مواليد 2005.

وفي الشأن الداخلي، قدّم لاعب المنتخب إبراهيم بايش اعتذاراً عن تصريحاته الأخيرة، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة لأي طرف، وأن جميع اللاعبين يمثلون عائلة واحدة داخل وخارج المنتخب.

وأوضح أن ما صدر منه كان نتيجة سوء تعبير، ليؤكد بذلك استمراره مع المنتخب في الاستحقاق العالمي المقبل.