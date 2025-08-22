تحضيراً لتصفيات كأس آسيا.. الأولمبي يدخل معسكرا قصيرا في ماليزيا

شفق نيوز- كوالالمبور

وصل، صباح اليوم الجمعة، وفد المنتخب الأولمبي العراقي تحت 23 سنة لكرة القدم، للدخول في معسكر تدريبي قصير كمرحلة أولى في العاصمة كوالالمبور استعداداً للاستحقاق الآسيوي.

و سيتوجه الوفد العراقي الأسبوع المقبل الى كمبوديا، للدخول في تصفياتِ كأس آسيا التي ستستضيفها كمبوديا في الثالث من الشهر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات البلد المستضيف كمبوديا وسلطنة عمان وباكستان.

هذا، وسيلعبُ المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات كمبوديا المستضيفة وباكستان وسلطنة عُمان، في حين ستنطلق التصفيات في كمبوديا مطلع شهر أيلول المقبل.

وسيفتتح منتخب العراق الأولمبي مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب باكستان يوم 3 أيلول/سبتمبر المقبل عند الساعة الـ 12:00 ظهراً بتوقيت كمبوديا، وفقاً للاتحاد.

وفي ثاني مبارياته، يلتقي المنتخب العراقي نظيره العماني يوم 6 أيلول، أيضاً في تمام الساعة الـ 12:00 ظهراً.

ويختتم منتخب العراق مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب كمبوديا، مستضيف المجموعة، يوم 9 أيلول في تمام الساعة الـ 3:00 عصراً.