تحرك لإدراج حكم عراقي في مونديال 2030

شفق نيوز- بغداد

أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم، والمشرف على لجنة الحكام، الحكم الدولي السابق صباح قاسم، يوم الجمعة، أن الاتحاد منفتح على جميع الحكام ومساعديهم، فيما كشف أن من أبرز أهداف المرحلة المقبلة تواجد حكم عراقي في نهائيات كأس العالم 2030.

وقال قاسم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن دعم الحكام ومساعديهم، والاهتمام بتطوير قدراتهم وتأهيلهم، سيكونان على رأس أولويات لجنة الحكام ودائرتها، بما يسهم في الارتقاء بواقع التحكيم العراقي وخدمة كرة القدم.

وأضاف أن الحكام الذين خدموا اللعبة طوال مسيرتهم سيكون لهم دور فاعل في المرحلة المقبلة، لما يمتلكونه من خبرة وتاريخ يؤهلانهم للمساهمة في تطوير منظومة التحكيم، مؤكداً أن أبواب لجنة الحكام ستبقى مفتوحة أمام جميع الحكام الدوليين السابقين للاستفادة من خبراتهم في إعداد وتأهيل الحكام الشباب.

وأوضح قاسم أن الاتحاد سيعمل على إشراك الطواقم التحكيمية في دورات تطويرية ومعسكرات تدريبية، بهدف رفع مستوياتهم الفنية، وتعزيز فرص مشاركتهم في البطولات الإقليمية والعربية والقارية، فضلاً عن تقييم إمكاناتهم بصورة مستمرة.

وشدد على أن العمل سيكون بروح الفريق الواحد للنهوض بالتحكيم العراقي، مبيناً أن الاتحاد ينظر إلى الحكام ومساعديهم بوصفهم "ثروة وطنية" وأن تحقيق العدالة والمساواة في إدارة المباريات يمثل أحد الأهداف الأساسية.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم قد صادق، في اجتماعه الأخير، على تشكيل لجنة الحكام برئاسة حازم حسين، وعضوية هيثم محمد علي نائباً للرئيس، وسيروان سلمان، وعزيز كريم، وصباح عبد، إلى جانب دائرة الحكام التي يديرها كاظم عودة، وعضوية حسين تركي وإحسان سامي.