تحرك حكومي لعلاج البطل الآسيوي هيثم جلوب بعد تدهور حالته الصحية

شفق نيوز- بغداد

وجّه مكتب رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يوم السبت، بنقل البطل الآسيوي في المصارعة هيثم جلوب إلى أحد المستشفيات التخصصية، عقب تدخل من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية للاطلاع على حالته الصحية.

وذكرت اللجنة الأولمبية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مكتب رئيس الوزراء قرر، بعد الاطلاع على وضعه الصحي، إرسال سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى تخصصي، لتلقي الرعاية الطبية والعناية الصحية اللازمة.

وأكدت اللجنة، أن هذه الاستجابة تأتي في إطار الاهتمام بالرياضيين الأبطال والوقوف إلى جانبهم في الظروف الصحية الصعبة، معربة عن أمنياتها للبطل هيثم جلوب بالشفاء العاجل.

ويُعد هيثم جلوب، من أبرز مصارعي العراق خلال فترة التسعينيات، وحقق العديد من الإنجازات على المستويين العربي والآسيوي.