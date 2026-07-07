تحركات عراقية لاستكمال إجراءات ضم الحارس زكريا هادي إلى المنتخب الأولمبي

شفق نيوز- بغداد

شرع الاتحاد العراقي لكرة القدم باستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بالحارس العراقي الشاب زكريا هادي، المحترف في صفوف نادي برادفورد سيتي الإنجليزي، تمهيداً لضمه إلى المنتخب الأولمبي خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر في الاتحاد العراقي، إن الاتحاد أبلغ لجنة شؤون اللاعبين المغتربين بضرورة الإسراع في إنجاز ملف اللاعب، بناءً على طلب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، لضمان جاهزيته القانونية للمشاركة في التجمعات والاستحقاقات المقبلة.

وأضاف المصدر أن لجنة المغتربين باشرت التواصل مع عائلة زكريا هادي لاستكمال المستندات المطلوبة وإنهاء جميع الإجراءات الرسمية بأسرع وقت.

ويحظى الحارس الشاب باهتمام الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بعد المستويات التي يقدمها مع فريقه في إنجلترا، إذ يُعد من المواهب الواعدة في مركز حراسة المرمى، لما يمتلكه من إمكانات بدنية وفنية لافتة.

وكان زكريا هادي قد سجل ظهوره الأول مع فريق برادفورد سيتي خلال تحضيرات الموسم الجديد، في خطوة تعكس تطور مسيرته الاحترافية وتمنحه فرصة أكبر لاكتساب الخبرة في الملاعب الإنجليزية.

ويأمل الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يسهم انضمام هادي في تعزيز خيارات المنتخب الأولمبي، ضمن توجهه للاستفادة من اللاعبين العراقيين المحترفين في الخارج لدعم مستقبل الكرة العراقية.