تحذير.. الانسحابات تتوالى في دوري الصالات العراقي

شفق نيوز/ حذرت لجنة دوري الصالات العراقي، يوم السبت، من تكرار انسحابات الفرق من الدوري، وهددت بأقصى العقوبات.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "بالنظر للانسحابات المتكررة في دوري كرة الصالات للموسم الحالي، وآخرها ما حصل في الجولة الرابعة والعشرين، فإن لجنة كرة الصالات تأسف لتلك التصرفات غير المسؤولة من بعض الأندية التي أساءت لنفسها قبل أن تسيء إلى اللعبة".

وأكدت اللجنة أنه "قد تمت إحالة فريقي غاز الجنوب والشرقية على لجنة الانضباط مع إحالة مدربي الفرق المنسحبة على التحقيق، وسوف تكون هناك عقوباتٌ شديدةٌ بحق الفرق المنسحبة".

وأوضحت اللجنة أنه "خلال الأدوار المقبلة فإن أي انسحابٍ وأي تهاونٍ بنتائج المباريات فسيتم أخذ موافقة المكتب التنفيذي بحرمان الفرق بعقوباتٍ تصل الى الحرمان لأكثر من سنةٍ من المشاركة في دوري كرة الصالات".