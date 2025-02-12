تحذيرات من مقاطعة الحكام الدوليين لمباريات دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حذر رئيس نادي دهوك، عبد الله جلال، يوم الأربعاء، من أن مقاطعة 14 حكماً دولياً لمباريات دوري نجوم العراق احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية، يشكل "خطورة حقيقية" على كرة القدم.

وقال جلال في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "المقاطعة أمر سيكون لها تداعيات مؤثرة على فرق الدوري كافة بما فيها فريقنا دهوك، وعلى الاتحاد العراقي لكرة القدم الاستجابة لمطالب الحكام، ودفع مستحقاتهم قبل أن تتفاقم الأمور، فهم عنصر أساسي لا غنى عنه في نجاح المسابقة".

وأكد أن "ما حققناه كإدارة حتى الآن مع فريقنا وجماهيرنا كان رائعاً، ونتطلع إلى الأفضل".

يذكر أن منافسات المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق ستنطلق على ملاعب بغداد والمحافظات يوم غدٍ الخميس.

وكان عدد من حكام كرة القدم في العراق، أعلنوا عدم استمرارهم بقيادة مباريات المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025، لعدم تسلم مستحقاتهم منذ ثمانية أشهر ولغاية الدور 15 من المرحلة الأولى للموسم الحالي.