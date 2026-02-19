تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً للترشيح على مناصب اتحاد السلة العراقي

شفق نيوز- بغداد

حددت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرياضية في العراق، يوم الخميس، يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري لفتح باب الترشيح على مناصب الرئيس والنائبين والعضوية في مجلس ادارة الاتحاد العراقي لكرة السلة الجديد.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تقديم الترشيحات سيكون في مقر الاتحاد العراقي لكرة السلة ببغداد، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً الى الساعة السادسة مساءً، وسيغلق باب الترشيح يوم الخميس الموافق 12 من شهر آذار/ مارس المقبل.

وكانت اللجنة الاولمبية العراقية حلت الهيئة الإدارية للاتحاد لوجود خروقات في عملها وشكلت إدارة جديدة لقيادة الاتحاد بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات الرسمية.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فقد ألزمت اللجنة جميع المرشحين المتقدمين للترشيح بضرورة انطباق التعليمات الخاصة بالترشيح عليهم، وفقاً للنظام الداخلي للاتحاد العراقي لكرة السلة، لا سيما المادة 9 المتعلقة بشروط ترشيح العضوية في الهيئة الإدارية.

من جانب آخر يواصل المنتخب العراقي لكرة السلة تدريباته استعداداً لخوض مباراتين ضمن منافسات النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويواجه منتخب العراق نظيره السوري يوم 27 شباط/ فبراير الجاري عند الساعة الرابعة عصراً، ثم يلتقي المنتخب الأردني في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وستقام المواجهتان في لبنان التي ستكون الأرض المفترضة للمنتخب العراقي لعدم جاهزية الاتحاد العراقي لكرة السلة لاستضافة المباراتين داخل البلاد.