تحديد موعد أول مؤتمر صحفي لأرنولد في بغداد

شفق نيوز/ أعلن عضو المكتب التنفيذيّ الناطقُ الرسميُّ باسم الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم أحمد الموسوي، يوم الجمعة، عن أول مؤتمر صحفي للمدرب غراهام أرنولد.

وقال الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اتحاد الكرة العراقي سيقيم مؤتمراً صحافياً يوم غدٍ السبت بمقرِّ الاتحادِ لتَقديمِ مدربِ المنتخب الوطنيّ الجديد غراهام أرنولد إلى وسائل الإعلامِ، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً".

ووصلَ الأستراليّ أرنولد اليوم الجمعة، إلى العاصمةِ بغداد بصحبةِ جهازه الفنيّ المُساعد.

وكان في استقباله عضوا الاتحاد غانم عريبي ومحمد ناصر، والأمين العام للاتحادِ محمد فرحان.