تحديد موعد نهائيات دوري الشباب لكرة الصالات

شفق نيوز / حددت لجنةُ كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الاثنين، موعد إقامة نهائيات دوري الشباب لكرة الصالات.

جاء ذلك، خلال اجتماع تنسيقي عقدته اللجنةُ مع ممثلي الأنديةِ المتأهلة إلى نهائياتِ دوري الشباب، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاجتماع الاستماع لوجهاتِ نظر ممثلي الأندية عن طريق طرح المُقترحات التي من الممكن أن تساهمَ في نجاح هذه البطولة، بعدها قسمت الفرقُ الثمانية المتأهلة على مجموعتين.

ضمت الأولى أنديةَ (المرور ومصافي الوسط والحشد الشعبي ونفط البصرة)، في حين تألفت المجموعة الثانية من أنديةِ (أمانة بغداد وآليات الشرطة وبلديّة البصرة ونفط الوسط).

ومن المقرر أن تقام النهائيات في بغداد يوم 24/4/2023.

من جانبٍ آخر، دعت اللجنةُ أندية الكرة الشاطئيّة، الراغبة بالمشاركةِ في بطولة الكأس، إلى إرسال كتبِ مشاركةٍ رسميةٍ ليتسنى لها إجراء قرعة بطولة الكأس مع نفس موعد قرعة الدوري النهائي لدوري الكرة الشاطئيّة الذي من المقرر إقامته يوم (15/3/2023) في مقرّ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم.