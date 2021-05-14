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تحديد موعد إنطلاق خليجي-25 في البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-14T10:33:39+0000
تحديد موعد إنطلاق خليجي-25 في البصرة

شفق نيوز / حدد اتحاد كأس الخليج، يوم الجمعة، (24 كانون الأول 2021) موعدا لانطلاق بطولة "خليجي-25" المقرر إقامتها في محافظة البصرة، والتي ستنتهي في (7 كانون الثاني 2022).

وفي ضوء تحديد موعد البطولة الخليجية، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة (وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ومحافظ البصرة أسعد العيداني نائبا، ورئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، وسكرتارية الأمين العام للتطبيعية محمد فرحان، ووكلاء الوزارات الساندة، ومقرر اللجنة أحمد عودة زامل، مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة).

وستعمل هذه اللجنة، على "توفير مستلزمات نجاح البطولة، وتهيئة الأمور اللوجستية وتسهيل جميع الإجراءات التي تخص (خليجي-25) لإظهارها بأفضل صورة.

وفي سياق ذلك، أكد الأمين العام للهيئة التطبيعية، محمد فرحان، أن "لجنة مشتركة ستشكل أيضا، من اتحاد الكرة العراقي واتحاد كأس الخليج لمتابعة عملية إكمال المشاريع التي قدمت ضمن ملف البصرة لتنظيم (خليجي-25)، وتقديم التقارير المستمرة الى اتحاد كأس الخليج، للاطلاع على نسب الانجاز المتحققة".

وأشارَ فرحان إلى أن "تشكيل اللجنة العليا برئاسة وزير الشباب دليلٌ واضح على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتكون خليجي-25 في البصرة استثنائية ورائعة ومحطة لاحتضان الأشقاء بكل ترحابٍ ومودة".

ولفت إلى أن "الدول الخليجية مساندة بشكل كبيرٍ لإقامة خليجي-25 في البصرة، ويتشوقون لخوض المباريات على ملعب البصرة الدولي، بعد مشاهدتهم الاستقبال الجميل للمنتخبات الخليجية التي حضرت إلى البصرة".

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