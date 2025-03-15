تحديد موعد نصف نهائي دوري محترفي السلة والكشف عن جدول المباريات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم السبت، موعد انطلاق منافسات نصف نهائي دوري المحترفين للموسم 2024-2025، مؤكداً أنها ستنطلق يوم 27 من آذار الجاري بمشاركة أربعة فرق تأهلت لهذه المرحلة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المسابقات وضعت جدول المباريات، حيث ستقام جميع مواجهات المربع الذهبي في قاعة الشعب المغلقة بالعاصمة بغداد".

وأضاف، أن "كل فريق سيخوض ثلاث مباريات ضمن هذه المرحلة، وسيتأهل فريقان إلى المباراة النهائية التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً".

ووفقاً للجدول المعلن، ستنطلق المنافسات يوم الخميس الموافق 27 من آذار بمباراة تجمع الدفاع الجوي والشرطة، تليها مواجهة بين دجلة الجامعة والكرخ يوم الجمعة 28 من آذار.

وفي اليوم التالي، والذي يصادف يوم السبت 29 من آذار، يستضيف الشرطة فريق الدفاع الجوي، بينما يلتقي الكرخ مع دجلة الجامعة يوم الأحد 30 من آذار.

وتختتم منافسات المربع الذهبي يوم الجمعة 4 من نيسان بمباراتين، حيث يواجه الدفاع الجوي فريق الشرطة، فيما يلاقي دجلة الجامعة فريق الكرخ في المباراة الأخيرة لهذه المرحلة.