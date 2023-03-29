تحديد موعد مباريات "المربع الذهبي" لدوري السلة الممتاز

شفق نيوز / حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأربعاء، موعد انطلاق منافسات المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز للموسم 2022-2023.

وقال رئيس اتحاد السلة، حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة أندية تأهلت للمربع الذهبي بعد منافسات طويلة وهي (النفط، الشرطة، الحشد الشعبي، وزاخو)".

وأضاف العميدي، أن "الاتحاد حدد الاثنين المقبل الموافق 3 نيسان/أبريل، موعداً لانطلاق المنافسات، وستجمع فريقي (الحشد الشعبي والشرطة) في الساعة التاسعة والنصف مساءً في قاعة الشعب المغلقة".

وأشار إلى أن المباراة الثانية ستقام يوم الخميس الموافق 6 نيسان/أبريل في الساعة التاسعة والنصف مساءً في قاعة الشعب المغلقة".

وكان نادي النفط الرياضي، قد توج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، للموسم الماضي 2021-2022.