تحديد موعد مباريات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم، انطلاق الجولة الاولى من المرحلة الاولى لدوري نجوم العراق يوم السبت المقبل بإقامة ثلاث مباريات في اليوم الأول.

‏وفي الساعة الـ 6:00 عصرا ستقام مباراة واحدة بين فريق أمانة بغداد وظيفه ديالى، وتقام مباراتان عند الساعة الـ8:30 مساء تجمع الأولى فريق الطلبة بضيفه زاخو، بينما يستضيف فريق نوروز في الثانية فريق الكهرباء.

‏وتتواصل المنافسات ذاتها في اليوم التالي (الأحد) بإقامة ثلاث مباريات أخرى تقام مباراة واحدة في الساعة الـ 6:00 عصرا تجمع الأولى فريق نفط ميسان مع ضيفه الميناء، بينما تجمع الثانية القاسم مع ضيفه النفط.

‏وتقام مباراة واحدة في الساعة الـ8:30 مساء تجمع فريق دهوك مع ضيفه الكرمة، بينما تقرر تأجيل مباراة الزوراء والشرطة لارتباط الفريقان في استحقاق آسيوي.

‏وتختتم منافسات الجولة الأولى من المرحلة الأولى يوم الاثنين المقبل الموافق 15 من شهر أيلول، بإقامة ثلاث مواجهات تقام واحدة منها عند الساعة الـ6:00 عصرا تجمع فريق الغراف وضيفه الموصل.

‏بينما تقام مباراتان عند الساعة الـ8:30 مساءً تجمع الأولى فريق أربيل مع النجف، والكرخ على ملعبه يستضيف القوة الجوية.