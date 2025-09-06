تحديد موعد مباريات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق
شفق نيوز- بغداد
أعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم، انطلاق الجولة الاولى من المرحلة الاولى لدوري نجوم العراق يوم السبت المقبل بإقامة ثلاث مباريات في اليوم الأول.
وفي الساعة الـ 6:00 عصرا ستقام مباراة واحدة بين فريق أمانة بغداد وظيفه ديالى، وتقام مباراتان عند الساعة الـ8:30 مساء تجمع الأولى فريق الطلبة بضيفه زاخو، بينما يستضيف فريق نوروز في الثانية فريق الكهرباء.
وتتواصل المنافسات ذاتها في اليوم التالي (الأحد) بإقامة ثلاث مباريات أخرى تقام مباراة واحدة في الساعة الـ 6:00 عصرا تجمع الأولى فريق نفط ميسان مع ضيفه الميناء، بينما تجمع الثانية القاسم مع ضيفه النفط.
وتقام مباراة واحدة في الساعة الـ8:30 مساء تجمع فريق دهوك مع ضيفه الكرمة، بينما تقرر تأجيل مباراة الزوراء والشرطة لارتباط الفريقان في استحقاق آسيوي.
وتختتم منافسات الجولة الأولى من المرحلة الأولى يوم الاثنين المقبل الموافق 15 من شهر أيلول، بإقامة ثلاث مواجهات تقام واحدة منها عند الساعة الـ6:00 عصرا تجمع فريق الغراف وضيفه الموصل.
بينما تقام مباراتان عند الساعة الـ8:30 مساءً تجمع الأولى فريق أربيل مع النجف، والكرخ على ملعبه يستضيف القوة الجوية.