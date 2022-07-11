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تحديد موعد مباراتي منتخب شباب العراق في كأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-11T20:55:54+0000
تحديد موعد مباراتي منتخب شباب العراق في كأس العرب

شفق نيوز/ أصدر  الاتحاد العربي لكرة القدم جدول مباريات منتخب شباب العراق، الذي يلعب ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبي موريتانيا والسعودية، والمنتخبات المشاركة في البطولة المقررة في مدينة أبها السعودية.

وتقام البطولة من 20 تموز الحالي إلى 7 آب لعام 2022 في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 18 منتخبا، سيتم تقسيمها على 6 مجموعات.

ويلعب منتخب شباب العراق تحت 20 عاما أول مبارياته يوم السبت الموافق 23 تموز الحالي أمام منتخب موريتانيا في الساعة التاسعة مساءً.

ويلاقي اصحاب الارض والجمهور السعودية في المباراة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الحالي في الساعة الخامسة عصرا.

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