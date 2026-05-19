تحديد موعد مباراتين مؤجلتين من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إقامة مباراتين مؤجلتين ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وحددت اللجنة، يوم الأحد المقبل، الموافق 24 أيار الجاري، موعداً لإقامة المباراتين المؤجلتين.

وتقام المباراة المؤجلة الأولى ضمن الجولة الـ29 عند الساعة السادسة مساءً، حيث يستضيف فريق الميناء نظيره زاخو على ملعب الميناء في البصرة.

وتجمع المباراة المؤجلة الثانية ضمن الجولة الـ30 فريق نفط ميسان بضيفه النجف، على أن تقام المباراة على ملعب ميسان الاولمبي في الساعة السادسة مساءً.

ويتصدر القوة الجوية ترتيب الفرق برصيد 80 نقطة، فيما يلاحقه الشرطة في الوصافة برصيد 76 نقطة، وجاء فريق أربيل ثالثاً برصيد 70 نقطة، ثم الزوراء رابعاً بـ66 نقطة، بينما حل الطلبة خامساً برصيد 62 نقطة، يليه الكرمة سادساً بـ58 نقطة.