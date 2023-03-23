تحديد موعد مباراتين مؤجلتين من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن موعد مباراتين مؤجلتين من الدوري الممتاز.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن لجنة المسابقات في الاتحاد قررت تحديد الساعة التاسعة مساءً موعداً لمباراة فريقي النجف والقوة الجوية المؤجلة من الجولة العشرين في ملعب النجف الدولي .

كما قررت إقامة مباراة فريقي الكهرباء وأربيل المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين في ملعب الشعب الدولي، وذلك يوم الخميس الموافق 30 من الشهر الحالي .