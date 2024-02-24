تحديد موعد مباراة مؤجلة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في دوري نجومِ العراق لكرة القدم، يوم السبت، موعداً للمباراة المؤجلة بين فريقي الكهرباء وكربلاء ضمن الجولة (13) من المرحلة الأولى للمسابقةِ، والتي تمّ تأجيلها بسبب مشاركةِ فريق الكهرباء في بُطولةِ كأس الاتحاد الآسيويّ.

وقال رئيس لجنة المسابقات، فراس مطشر، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنةَ حددت الساعةَ الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل (27 شباط الجاري)، موعداً لإقامةِ المُباراةِ التي ستقام على ملعبِ الزوراء (الأرض المُفترضة لفريقِ الكهرباء)".

وأضاف مطشر، أن "اللجنةَ ستسمي لاحقاً المبارياتَ الأخرى المؤجلة لفريقِ الكهرباء التي أرجئت للسببِ نفسه".