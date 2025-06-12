تحديد موعد مباراة مؤجلة بين أربيل ودهوك في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، موعد مباراة مؤجلة من دوري النجوم بين فريقي أربيل ودهوك.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر حزيران/ يونيو الجاري سيكون موعداً لإجراء مباراة "ديربي كوردستان" لمباراة مؤجلة من الجولة 22 بين فريقي أربيل ودهوك.

‏وستقام المباراة على ملعب فرانسو حريري في أربيل عند الساعة السابعة مساءً.

‏ويسعى فريق أربيل صاحب الضيافة لتحسين موقعه في ترتيب فرق دوري نجوم العراق من خلال محاولته لحصد النقاط الثلاث، لا سيما أنه سيلعب على أرضه ووسط جمهوره، بينما يحاول فريق دهوك تعويض النقاط التي فقدها في الجولات الماضية إثر تعرضه لنتائج سلبية بعد المباريات المؤجلة التي خاضها بسبب مشاركته في بطولة كأس الخليج للأندية الأبطال.

ويحتل فريق أربيل المركز 12 برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق دهوك المركز 6 برصيد 52 نقطة، وذلك بعد انتهاء الجولة 34 من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.