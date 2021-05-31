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تحديد موعد لقاء الرمادي والبحري في الدوري التأهيلي للممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-31T12:12:50+0000
تحديد موعد لقاء الرمادي والبحري في الدوري التأهيلي للممتاز

شفق نيوز / قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية تحديد يوم الخميس المقبل، موعداً لمباراة فريقي الرمادي والبحري ضمن الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، المؤهل للدوري الممتاز.

وستقام المباراة في نفس التوقيت والملعب المحددين سابقاََ، وهو ملعب نادي الرمادي بالساعة الرابعة والنصف عصراََ.

وأكدت اللجنة أن "موعد إقامة جميع مباريات دوري الدرجة الأولى تكون في الساعة الرابعة والنصف عصراََ".

من جانب آخر، فتحت التطبيعية باب الترشيحات لإنتخابات الإتحادات الفرعية اعتبارا من اليوم الاثنين، على ان تقام الانتخابات وفقا للجداول الموضحة.

وأعلنت اللجنة أيضا، عن "فتح باب الترشيح لانتخابات الاتحاد المركزي في الخامس عشر من تموز "، لافتة إلى أن "الهيئة العامة المعتمدة في الاتحادات الفرعية وفقا لموسم 2018/2019  المكتمل".

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