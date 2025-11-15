تحديد موعد كأس كرة الصالات العراقي بإقامة سبع مواجهات مثيرة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة كرة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن موعد إقامة مباريات الدور الأول من منافسات بطولة كأس العراق لكرة الصالات 2025 - 2026.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن المنافسات ستنطلق يوم الاثنين المقبل الموافق 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بإقامة سبع مواجهات في قاعات بغداد والمحافظات العراقية.

‏ويواجه فريق الجنوب ضيفه فريق الدفاع الجوي في قاعة بلدية البصرة، بينما يلاقي فريق الجيش ضيفه فريق بلدية البصرة في قاعة نادي الجيش ببغداد.

في حين يواجه فريق نفط الوسط ضيفه فريق الكهرباء بقاعة نادي التضامن في النجف، وفي قاعة نادي الشباب في بغداد يستضيف فريق أمانة بغداد فريق آليات الشرطة، بينما يواجه فريق الشرقية في قاعة الشهيد ميثم بالكوت ضيفه فريق القوة الجوية.

أما فريق الكاظمية، سيستضيف فريق ديالى في قاعة نادي الأعظمية، وأخيراً يواجه فريق الشباب البصري ضيفه فريق المصافي في قاعة بلدية البصرة.