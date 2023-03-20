تحديد موعد قرعة دور الـ16 لبطولة كأس العراق والثلاثاء خمس مواجهات في دوري التأهيل

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن اجراء قرعة مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم الاسبوع المقبل.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز ان اللجنة حددت يوم الثلاثاء المصادف 28 من الشهر الحالي موعداً لاجراء قرعة منافسات دور الـ 16 لمنافسات كأس العراق لكرة القدم.

واضاف ان القرعة ستقام في قاعة اتحاد الكرة عند الساعة الواحدة بعد الظهر بحضور ممثلي الاندية المتأهلة للدور.

من جانب اخر كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المصادف 4 من الشهر المقبل بإقامة خمس مواجهات تقام جميعها في الساعة الثالثة عصراً.

ويستضيف ملعب سامراء مباراة فريق نادي سامراء وضيفه فريق ميسان، ويستضيف فريق البحري في ملعبه فريق نادي مصافي الجنوب، ويحتضن ملعب التاجي مباراة فريق الاتصالات مع ضيفه فريق الدفاع المدني، وفي ملعب منتدى الحويجة يلاقي الحويجة ضيفه فريق الرمادي، وفي ملعب فرمانديي يلاقي فريق بيشمركة السليمانية، ضيفه فريق الصناعات الكهربائية.