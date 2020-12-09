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تحديد موعد إقامة ودية العراق والكويت في البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-09T08:02:23+0000
تحديد موعد إقامة ودية العراق والكويت في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، موعد المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي الشهر المقبل في محافظة البصرة.

وقال رئيس الهيئة اياد بنيان، في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد الكويتي وافق رسميا على اجراء اللقاء الودي بين المنتخبين، وتم تحديد موعد المباراة في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل".

وأضاف ان التطبيعية التقت بالمدرب كاتانيتش الذي طلب اقامة مباريات قوية تجريبية اخرى بغية الاستعداد الجيد للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وامم اسيا.

واوضح بنيان ان المبارة امام الكويت ستكون في غاية الاهمية لاعداد المنتخب لاسيما وان الفريق الكويتي فريق جيد وعلى مستوى عال.

ولفت الى ان المنتخب العراقي سيشارك ايضا في البطولة الرباعية في الامارات للمدة (9-12) من كانون الثاني المقبل الى جانب منتخبات الكونغو وايسلندا والبلد المضيف الامارات.

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