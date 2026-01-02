تحديد موعد إقامة كأس الخليج 27 في السعودية

شفق نيوز- بغداد

كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن موعد إقامة بطولة كأس الخليج في نسختها السابعة والعشرين التي ستقام في السعودية.

وأكد الاتحاد، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن بطولة كأس الخليج في نسختها السابعة والعشرين، تقرر إقامتها خلال شهر أيلول/سبتمبر 2026، تزامناً مع فترة التوقف الدولي.

وأضاف أن مباريات البطولة ستقام في مدينة جدة، حيث ستحتضن المنافسات ملاعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (ملعب الإنماء) واستاد الأمير عبدالله الفيصل، اللذين سيستضيفان جميع لقاءات البطولة.